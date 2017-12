Hamburg (ots) - Am 23.12.2017 gegen 11.25 Uhr stellten besorgte Passanten eine offensichtlich hilflose Frau (w.75) im Bahnhof Altona fest und verbrachten die Rentnerin zum Bundespolizeirevier. Die Frau konnte ihren Heimweg nicht mehr alleine fortsetzen; Ermittlungen ergaben, dass die 75-Jährige in einem Alten- und Pflegeheim wohnhaft war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Nach Rücksprache mit Mitarbeitern der Einrichtung wurde die Rentnerin mit einem Taxi sicher in das Altenheim verbracht.

