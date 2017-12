BPOL-HH: 4.Meldung: "Promille Einsatz" im S-Bahnhaltepunkt Reeperbahn- 1,14 Promille - Mann leistete Widerstand gegen Bundespolizisten

Hamburg (ots) - Am 23.12.2017 gegen 05.20 Uhr leistete ein alkoholisierter Mann (m.21) Widerstandshandlungen gegen eingesetzte Bundespolizisten. Ein Polizeibeamter erlitt Verletzungen an einer Hand. Zuvor geriet der deutsche Staatsangehörige in eine verbale Auseinandersetzung mit Passanten am Bahnsteig. Gegenüber einer Streife der Bundespolizei wollte sich der Mann anschließend nicht ausweisen und leistete umgehend Widerstand. Nach Zuführung des Beschuldigten zu einem Funkstreifenwagen ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,14 Promille.

Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet; anschließend wurde er vor Ort entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell