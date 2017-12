Hamburg (ots) - Am 23.12.2017 gegen 04.00 Uhr nahmen Bundespolizisten einen stark alkoholisierten Mann (m. 27) im Hamburger Hauptbahnhof in Gewahrsam. Nach einem Hinweis von DB-Sicherheitsdienstmitarbeitern belästigte der Mann zuvor Passanten und schlug unkontrolliert um sich. Gegenüber angeforderten Bundespolizisten verhielt sich der deutsche Staatsangehörige sehr aggressiv. Der Mann musste gefesselt dem Bundespolizeirevier zugeführt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,13 Promille. Aufgrund der starken Alkoholisierung wurde der Mann umgehend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Pressesprecher

Rüdiger Carstens

Mobil 0172/4052 741#

E-Mail: ruediger.carstens@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell