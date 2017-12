Hamburg (ots) - Am 22.12.2017 gegen 19.20 Uhr nahmen Bundespolizisten eine stark alkoholisierte Frau (w. 32) am Hamburger Hauptbahnhof in Gewahrsam. Nach einem Zeugenhinweis entdeckte eine Streife der Bundespolizei die Frau in einem hilflosen Zustand an einem Eingang zum Hauptbahnhof. Die deutsche Staatsangehörige war nicht mehr in der Lage ihren Weg eigenständig fortzusetzen; gestützt wurde sie zum Bundespolizeirevier verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Da die Frau plötzlich über Atemnot klagte, wurde sie umgehend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

