BPOL-HH: Über zwei Jahre Haft: Per Haftbefehl gesuchter Mann stellt sich selbst bei der Bundespolizei

Hamburg (ots) - Am 21.12.2017 gegen 20.15 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.42) am Hamburger Hauptbahnhof fest.

Zuvor erschien der deutsche Staatsangehörige auf der gemeinsamen Sicherheitswache am Hauptbahnhof und gab an, dass er per Haftbefehl gesucht wird.

Ein Bundespolizist überprüfte daraufhin die Personalien des 42-Jährigen fahndungsmäßig. Die Angaben des Mannes bestätigten sich; seit Ende Oktober 2017 wurde der Verurteilte mit einem Haftbefehl u.a. wegen mehreren Betrugsfällen und Diebstahlsdelikten gesucht.

Der Mann hatte sich einer Ladung zum Strafantritt bislang nicht gestellt und hat jetzt noch eine Freiheitsstrafe von 26 Monaten zu verbüßen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Gesuchte der U-Haftanstalt zugeführt.

Hinweis: Gründe für die Selbstgestellung sind nicht bekannt; der Mann aus Mecklenburg-Vorpommern machte dazu keine Angaben.

Pressesprecher

Rüdiger Carstens

Mobil 0172/4052 741#

E-Mail: ruediger.carstens@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell