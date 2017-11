BPOL-HH: Mann im Rollstuhl attackiert DB-Mitarbeiter

Hamburg (ots) - Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei attackierte ein Mann (m. 45), der aufgrund von Frakturen an den Beinen in einem Rollstuhl saß, am 13.11.2017 gegen 08.00 Uhr zwei DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter (m.30,34) am Hamburger Hauptbahnhof.

Der Beschuldigte belästigte zuvor Passanten am Hauptbahnhof und wurde daraufhin von den DB-Mitarbeitern auf sein Fehlverhalten angesprochen. Der 45-Jährige reagierte umgehend aggressiv und beleidigte die Geschädigten auf übelste Weise. Im weiteren Verlauf schlug der Beschuldigte mehrfach auf die DB-Mitarbeiter ein, bespuckte diese und biss einem Geschädigten in die Hand (DB-Mitarbeiter trug Einsatzhandschuhe).

Auch nach Eintreffen einer alarmierten Streife der Bundespolizei reagierte der Beschuldigte weiterhin aggressiv und spuckte um sich.

Der polnische Staatsangehörige wurde dem Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof zugeführt. Nach Überprüfung der Personalien und der Einleitung entsprechender Strafverfahren wurde der Mann wieder entlassen.

Hinweis: Nach jetzigem Sachstand wurde kein DB-Mitarbeiter verletzt; an dem Einsatz war auch ein Polizeibeamter der Polizei Hamburg beteiligt.

