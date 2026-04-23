Bundespolizeidirektion Hannover

BPOLD-H: Zivilcourageehrung in Hannover

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Hannover (ots)

Die Bundespolizeidirektion Hannover dankte einem Bundeswehrsoldaten sowie acht Mitarbeitenden der DB Sicherheit GmbH für ihr entschlossenes Handeln am 26. März 2026 im Hauptbahnhof Hannover.

Ein Mann wurde im Personentunneln von hinten mit einem Messer angegriffen und verletzt. Einsatzkräfte der DB Sicherheit überwältigten den Täter umgehend und verhinderten weitere Angriffe. Zeitgleich leistete ein Bundeswehrsoldat vorbildlich Erste Hilfe gegenüber der verletzten Person. Der Geschädigte erlitt lediglich Schnittverletzungen an den Händen.

Im Rahmen eines Empfangs würdigten der Präsident der Bundespolizeidirektion Hannover, Herr Michael Schuol, sowie der Leiter der Bundespolizeiinspektion Hannover, Herr Martin Kröger, das entschlossene Handeln der DB Sicherheitskräfte und die Unterstützung durch den Soldaten. Auch die Vorgesetzten der Beteiligten nahmen an der Veranstaltung teil und schlossen sich der Anerkennung an.

Während der Übergabe der Urkunde und Danksagungen, würdigte Herr Michael Schuol das Handeln mit den Worten: "Für Ihren Mut und ihre Entschlossenheit spreche ich Ihnen meinen ausdrücklichen Dank und meine hohe Anerkennung aus, Sie haben in besonderer Weise gezeigt, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig sich in Gefahr zu begeben, um noch Schlimmeres zu verhindern."

Die Bundespolizeidirektion Hannover verweist im Zusammenhang mit der gezeigten Zivilcourage auf die polizeiliche Kriminalprävention sowie die Initiative "AKTION-TU-WAS" (https://www.aktion-tu-was.de/ ) hin. Diese polizeiliche Initiative motiviert dazu, Zivilcourage zu zeigen und vermittelt anhand von sechs einfachen Regeln, wie jeder helfen kann, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.

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