BPOLD-H: Allgemeinverfügung der Bundespolizeidirektion Hannover anlässlich der Fußballspielbegegnung zwischen dem SV Werder Bremen und Hannover 96 am 19. November 2017 in Bremen

Hannover (ots) - Am Sonntag, den 19. November 2017, findet im Bremer Weserstadion das Fußballspiel zwischen dem SV Werder Bremen und Hannover 96 statt. Die Bundespolizei trifft daher eine Vielzahl von Vorkehrungen, um einen friedlichen und reibungslosen Ablauf rund um die Spielpaarung zu ermöglichen.

In diesem Zusammenhang hat die Bundespolizeidirektion Hannover ein temporäres Mitführverbot von Glasflaschen, Getränkedosen, pyrotechnischen Gegenständen, Schutzbewaffnung und Vermummungsgegenständen für alle Personen ausgesprochen, die sich in den betroffenen Bahnhöfen - einschl. der Zustiegsbahnhöfe - aufhalten bzw. bestimmte Reisezugverbindungen nutzen.

Bei einem Verstoß kann ein Zwangsgeld in Höhe von 250 EUR verhängt werden. Weiterhin kann der/die Betroffene temporär von der Weiterfahrt ausgeschlossen bzw. mit einem Betretungsverbot für Bahnhöfe belegt werden.

Die Bundespolizei wird die Einhaltung der Ordnungsverfügung überwachen.

Der Geltungsbereich der Allgemeinverfügung stellt sich am 19. November 2017 wie folgt dar:

1. Hbf. Hannover Am 19. November 2017 von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf den Bahnsteigen Gleis 1/2 und 12/13 - einschl. der Treppen-/Rolltreppenauf-/abgänge zu diesen Gleisen, von 21:00 Uhr bis 24:00 Uhr auf den Bahnsteigen Gleis 8/9 und Gleis 10/11 - einschl. der Treppen-/Rolltreppenauf-/abgänge zu diesen Gleisen

2. DB Streckenverbindungen zwischen Hannover und Bremen Am 19. November 2017 von 12:00 - 17:00 Uhr und von 20:00 Uhr bis 24:00 Uhr, bei allen an- und abgehenden Reisezugverbindungen auf den nachfolgend genannten Strecken einschließlich aller Zustiegsbahnhöfe und Haltepunkte: Hannover - Soltau - Bremen und die Strecke zurück, Hannover - Nienburg - Verden - Bremen und die Strecke zurück. Hinweis: Die Regionalzüge mit Abfahrt am Hbf. Bremen um 21:17 Uhr und 22:17 Uhr in Richtung Hannover halten nicht in Bremen-Mahndorf und Achim (Quelle www.reiseauskunft.bahn.de).

3. Hbf. Bremen Am 19. November 2017 von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr und von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr im gesamten Bahnhofsbereich.

Die Erfahrung bei brisanten Fußballspielen hat gezeigt, dass insbesondere Glasbehälter von gewaltbereiten und zum Teil alkoholisierten Fußballfans als Wurfgeschosse gegen Reisende, friedliche Fans und Polizeibeamte eingesetzt werden. Nicht zuletzt bilden zerbrochene Glasbehälter und Flaschen ein deutlich erhöhtes Verletzungsrisiko für Reisende und Besucher des Spiels. Die Gefahr, die von pyrotechnischen Gegenständen ausgeht, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Nicht selten tragen betroffene Personen schwere Verletzung davon.

Die Bundespolizei bittet alle Reisende, sich auf diese Besonderheiten bei der Planung und Durchführung ihrer Reise einzustellen. Es sollten ggf. auch Alternativen zur An- und Abreise geprüft werden.

Die Allgemeinverfügung der Bundespolizei kann im Anhang als auch auf der Internetseite der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de eingesehen werden.

