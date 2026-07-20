Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in Küstrin-Kietz

Küstrin-Kietz (Märkisch-Oderland) (ots)

Sonntagnachmittag nahm die Bundespolizei am Bahnhof Küstrin-Kietz einen gesuchten Mann fest.

Gegen 14 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Angermünde im Rahmen der vorübergehend eingeführten Grenzkontrollen einen Mann. Die Überprüfung des zuvor aus Polen eingereisten 35-Jährigen ergab, dass sowohl die Staatsanwaltschaft Hamburg als auch die Staatsanwaltschaft Würzburg den polnischen Staatsangehörigen unter anderem wegen Erschleichen von Leistungen und Sexueller Nötigung mit einem Haftbefehl sucht.

Darüber hinaus verhängte das Landratsamt Neustadt an der Waldnaab (Bayern) eine befristete Wiedereinreisesperre bis Juni 2028 und verfügte ein Vollstreckungshaftbefehl zur Ausweisung /Abschiebung/Zurückweisung.

Die Beamtinnen und Beamten nahmen den Polen fest und eröffneten ihm die Haftbefehle.

Da er die noch offene Geldstrafe in Höhe von 500 Euro nicht bezahlen konnte, transportierten Einsatzkräfte den Polizeibekannten zur Verbüßung der 50-tägigen Ersatzstrafe in eine nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

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