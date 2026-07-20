Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Graffiti-Sprayer greifen couragierte Zeugen mit Pfefferspray an

Mühlenbecker Land - Landkreis Oberhavel (ots)

In der Nacht zu Samstag sollen bis zu sieben Personen einen S-Bahnzug am S-Bahnhof Mühlenbeck-Mönchmühle auf einer Fläche von etwa 45 Quadratmetern besprüht haben. Als zwei Reisende versuchten sie davon abzubringen, soll einer der Gruppe sie mit einem Pfefferspray verletzt haben.

Gegen 0:55 Uhr informierte ein Mitarbeiter der S-Bahn Berlin GmbH die Bundespolizei über eine Sachbeschädigung und den Einsatz eines Pfeffersprays gegen zwei Bahnreisende. Als die Einsatzkräfte eintrafen war die Gruppe bereits geflüchtet.

Alarmierte Rettungssanitäter betreuten die zwei verletzten russischen Staatsangehörigen im Alter von 22 und 24 Jahren. Sie erlitten durch das Reizgas starke Augenreizungen und Atembeschwerden. Zur weiteren Behandlung transportierten die Sanitäter sie in eine Augenklinik.

Die Bundespolizei sicherte die Videodaten des betroffenen Zugs und leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und der gefährlichen Körperverletzung gegen die Unbekannten ein.

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