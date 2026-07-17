Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Haftbefehl wegen Nachstellung am Flughafen BER vollstreckt

Schönefeld - Landkreis Dahme-Spreewald (ots)

Am Donnerstag nahm die Bundespolizei am Flughafen BER einen Mann fest, nach dem die Staatsanwaltschaft Kiel per Haftbefehl suchte.

Gegen 6:40 Uhr stellte sich ein 32-Jähriger bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle vor. Dabei stellte der eingesetzte Beamte fest, dass gegen den Syrer ein Haftbefehl vorliegt. Das Amtsgericht verurteilte den Mann im Februar letzten Jahres zu einer Geldstrafe von insgesamt 1.350 Euro bzw. einer Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen. Da der Verurteilte unbekannt aufhältig war, schrieb ihn die Staatsanwaltschaft Kiel zur Fahndung aus.

Während der Befragung zu seinem Aufenthalt stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass sich der Syrer für mehrere Monate nicht im Bundesgebiet aufhielt. Nun gilt es, durch die zuständige Ausländerbehörde die Fortdauer des aufenthaltsrechtlichen Status in Deutschland zu prüfen.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahme verbrachten Einsatzkräfte den Polizeibekannten in eine brandenburgische Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell