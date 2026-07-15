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Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Festnahme nach wechselseitiger Körperverletzung auf dem Bahnsteig

Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots)

Dienstagnachmittag kam es am S-Bahnhof Springpfuhl zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Gegen 16 Uhr soll es zunächst in einer S-Bahn der Linie 7 zu einer verbalen Streitigkeit gekommen sein, die sich auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofes Springpfuhl fortgesetzt haben soll. Ein Mann soll dabei einem anderen mit dem Wurf einer Glasflasche gedroht haben. Im weiteren Verlauf soll der Kontrahent den versuchten Angriff mit Schlägen gegen den Kopf abgewehrt haben, woraufhin ihn der Mann mehrfach in den Rücken gebissen haben soll.

Die Polizei Berlin stellten die beiden Männer vor Ort, nahm sie vorläufig fest und übergab sie zuständigkeitshalber an Einsatzkräfte der Bundespolizei.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den polizeibekannten 31-Jährigen, der eine Kopfplatzwunde davontrug und sicherte Videoaufzeichnungen. Der andere, ein 32-Jähriger, erlitt Schürf- und Bisswunden. Gegen ihn leiteten die Beamtinnen und Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein.

Rettungskräfte transportierten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen beide aus Nigeria stammenden Männer zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof
Lange Straße 30
10243 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2936188-103
Mobil: +49 (0) 175 90 22 405
E-Mail: bpoli.b-obf.controlling@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

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