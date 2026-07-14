Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei stellt Graffiti-Sprayer

Berlin - Lichtenberg (ots)

In der Nacht zu Montag nahm die Bundespolizei zwei Graffiti-Sprayer vorläufig fest, die zuvor eine S-Bahn am S-Bahnhof Springpfuhl auf einer Gesamtfläche von rund 20 Quadratmetern besprühten.

Gegen 0 Uhr bemerkten Sicherheitsdienstmitarbeitende der Deutschen Bahn AG zwei Männer beim Betreten der Zugbildungsanlage Springpfuhl. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen die beiden Männer auf frischer Tat fest.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 33-Jährigen Russen sowie einen 20-jährigen Ukrainer. Bei der Durchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten mehrere Farbspraydosen, Handschuhe und Notausstiegsschlüssel für S-Bahnen auf und beschlagnahmten die Gegenstände als Beweismittel.

Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Einsatzmaßnahmen.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der Sachbeschädigung gegen das Duo. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte die beiden.

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