PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Berlin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei stellt Graffiti-Sprayer

Berlin - Lichtenberg (ots)

In der Nacht zu Montag nahm die Bundespolizei zwei Graffiti-Sprayer vorläufig fest, die zuvor eine S-Bahn am S-Bahnhof Springpfuhl auf einer Gesamtfläche von rund 20 Quadratmetern besprühten.

Gegen 0 Uhr bemerkten Sicherheitsdienstmitarbeitende der Deutschen Bahn AG zwei Männer beim Betreten der Zugbildungsanlage Springpfuhl. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen die beiden Männer auf frischer Tat fest.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 33-Jährigen Russen sowie einen 20-jährigen Ukrainer. Bei der Durchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten mehrere Farbspraydosen, Handschuhe und Notausstiegsschlüssel für S-Bahnen auf und beschlagnahmten die Gegenstände als Beweismittel.

Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Einsatzmaßnahmen.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der Sachbeschädigung gegen das Duo. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte die beiden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof
Lange Straße 30
10243 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2936188-103
Mobil: +49 (0) 175 90 22 405
E-Mail: bpoli.b-obf.controlling@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Berlin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Berlin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Berlin
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 14:01

    BPOLD-B: Tätlicher Angriff auf Polizisten am Flughafen BER

    Schönefeld - Landkreis Dahme-Spreewald (ots) - Freitagmittag kam es im Rahmen der Vollstreckung eines Haftbefehls zu einem tätlichen Angriff auf Polizisten am Flughafen Berlin Brandenburg. Gegen 11:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei im Rahmen einer Einreisekontrolle einen Mann am Flughafen BER. Die Überprüfung ergab, dass die Staatsanwaltschaft Rostock den Mann zur Verbüßung einer ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 11:07

    BPOLD-B: Angriff auf Bundespolizisten abgewehrt

    Berlin - Treptow-Köpenick (ots) - Mittwochmorgen kam es am Bahnhof Berlin-Grünau zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in deren Folge einer der Beiden auch ein Bundespolizist mit einem Pflasterstein bedrohte. Gegen 3:40 Uhr stellten Einsatzkräfte zwei Männer während einer lautstarken, verbalen Streitigkeit auf dem Bahnsteig fest, woraufhin die Streife die beiden des Bahnhofes verwies. Anschließend nahm ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 11:18

    BPOLD-B: Mehrere Zurückweisungen in Südbrandenburg

    Forst (ots) - In der Nacht zum Donnerstag stellte die Bundespolizei die unerlaubte Einreise mehrerer Personen in einem Reisebus fest und wies 15 georgische Staatsangehörige, die die Einreisevoraussetzungen nicht erfüllten, nach Polen zurück. Gegen 3:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei in der Einreisekontrolle auf der Autobahn 15 einen aus Polen kommenden Reisebus mit angebrachten türkischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren