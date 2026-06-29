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Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Jugendlicher mit Anscheinswaffe in S-Bahn festgenommen

Berlin - Tempelhof-Schöneberg (ots)

Sonntagabend nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei nach einem Bürgerhinweis einen Jugendlichen mit einer Schusswaffe in einer S-Bahn vorläufig fest.

Gegen 19:15 Uhr bemerkte ein Reisender während der Fahrt mit einer S-Bahn der Linie 41 einen waffenähnlichen Gegenstand im Hosenbund eines Jugendlichen. Alarmierte Einsatzkräfte stellten ihn beim Halt am Bahnhof Berlin-Südkreuz und nahmen den 14-Jährigen vorläufig fest. Die unter dem T-Shirt im Hosenbund getragene Softairwaffe stellen die Beamtinnen und Beamten sicher.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den bereits polizeibekannten rumänischen Staatsangehörigen ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben ihn die Beamtinnen und Beamten an dessen Erziehungsberechtigte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof
Lange Straße 30
10243 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2936188-103
Mobil: +49 (0) 175 90 22 405
E-Mail: bpoli.b-obf.controlling@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

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