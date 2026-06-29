Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr am Bahnhof Flughafen BER

Schönefeld - Landkreis Dahme-Spreewald (ots)

Die Bundespolizei sucht nach einem Mann, der am Donnerstag, dem 9. Oktober 2025 gegen 17.45 im haltenden Zug FEX 19854 am Bahnhof Flughafen BER, Gleis 4, mittels eines Vierkants die im Zug befindliche Handbremse angezogen sowie die Türen verschlossen hatte.

Weitere Nachermittlungen führten zu dem Ergebnis, dass ein weiterer Zug (30 Minuten zuvor) vom Flughafen Berlin-Brandenburg in Richtung Schöneweide, mit einer festgezogenen Handbremse die Zugfahrt aufnahm. Dieser musste wegen starker Rauchentwicklung einen Betriebshalt am Bahnhof Berlin Adlershof einlegen, um diese Bremse zu lösen.

Mit Beschluss ordnete das Amtsgericht Cottbus die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern des unbekannten Tatverdächtigen an.

Die Bilder finden Sie hier:

https://bundespolizei.de/aktuelles/fahndungen/9-oktober-2025-gefaehrlicher-eingriff-in-den-bahnverkehr-bahnhof-flughafen-ber-16-2026

- Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? - Wer kann Hinweise zu Ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Flughafen Berlin-Brandenburg unter der Telefonnummer 030/856211 - 9111 oder -9112 entgegen. Alternativ werden unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder durch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegengenommen.

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