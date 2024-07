Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Zeugenaufruf zu Fall vom 1. November 2023: Körperverletzung am Bahnhof Zoologischer Garten

Berlin (ots)

Am Mittwoch, dem 01. November 2023, gegen 1:08 Uhr kam es am Berliner Bahnhof Zoologischer Garten in der Nähe des Ausgangs zur Jebensstraße zu einem tätlichen Angriff. Der unbekannte Täter fühlte sich offensichtlich durch eine während eines Telefonats getroffene Aussage angesprochen und griff daraufhin die Geschädigte an. Der Täter schlug ihr ins Gesicht und trat ihr zusätzlich noch gegen das Bein.

Mit Beschluss ordnete das Amtsgericht Tiergarten die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern des unbekannten Tatverdächtigen an.

- Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? - Wer kann Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof unter der Telefonnummer 030/2062293-60 entgegen. Alternativ werden unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder durch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegengenommen.

Fotos des Täters finden Sie unter folgendem Link:

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2024/oefa-46-2024.html

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell