BPOLD-B: Zeugenaufruf zu Fall vom 10. Februar 2024 am S-Bahnhof Gesundbrunnen

Am Samstag, den 10.02.2024, kam es gegen 21:44 Uhr am S-Bahnhof Gesundbrunnen zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Ein Jugendlicher blendete einen Triebfahrzeugführer einer einfahrenden S-Bahn der Linie S 41 stark mit einem Laserpointer. Der Tatverdächtige stand dabei auf dem Rolltreppenaufgang mittig vom Bahnsteig und traf den Geschädigten mit einem grünen Laser direkt im Bereich der Augen. Durch die Stärke des Lasers verlor der Triebfahrzeugführer kurzzeitig sein Sehvermögen und klagte im Anschluss über Schwindel und Übelkeit. Durch den Vorfall gab es erhebliche Verspätungen im S-Bahnverkehr.

Die Bundespolizei bitte um Ihre Mithilfe zur Identifizierung des Tatverdächtigen.

- Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? - Wer kann Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin Hauptbahnhof unter der Telefonnummer 030/2062293-60 entgegen. Alternativ werden unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder durch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegengenommen.

Ein Foto des Täters finden Sie unter folgendem Link:

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2024/oefa_35_2024.html;jsessionid=751C07940A739C6A320CA18ED14965B4.2_cid388

