Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Sprayer-Duo am S-Bahnhof Babelsberg erwischt

Potsdam (ots)

Montagabend nahmen Zivilfahnder der Bundespolizei zwei Jugendliche nach dem Besprühen einer S-Bahn vorläufig fest.

Gegen 20:40 Uhr beobachteten die Beamten zwei Jugendlichen zunächst auf dem Bahnsteig. Während der 16-Jährige bei der Einfahrt einer S-Bahn eine Sprühdose aus seinem Beutel entnahm und in Richtung des Gleises lief, verließ seine 15-jährige Begleiterin den Bahnhof und verharrte zunächst am Nebeneingang. Der 16-Jährige begab sich währenddessen auf die bahnsteigabgewandte Seite und begann die S-Bahn während des Betriebshalts zu besprühen. Anschließend lief er entlang des Kabelschachtes in Richtung Potsdam Hauptbahnhof. Die 15-Jährige hielt dabei telefonischen Kontakt zu ihm. Die Zivilfahnder griffen kurz darauf zu und nahmen die beiden Potsdamer bei ihrem erneuten Zusammentreffen vorläufig fest.

Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen die beiden Deutschen aus Potsdam ein und stellten mehrere Sprühutensilien sicher. Die 15-Jährige muss sich darüber hinaus aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten - sie hatte rauschmittelverdächtige Substanzen bei sich.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten die beiden Jugendlichen in der Dienststelle an ihre Erziehungsberechtigten.

