Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Gestohlene Fahrzeugteile entdeckt

Frankfurt (Oder) (ots)

Samstagabend stellten Bundespolizisten auf der Ladefläche eines Sattelzuges mehrere Fahrzeugteile von zwei in Großbritannien gestohlenen Mercedes Sprinter auf der Bundesautobahn 12 sicher.

Gegen 22:15 Uhr kontrollierte eine Bundespolizeistreife zwei litauische Staatsangehörige als Fahrer und Beifahrer einer Sattelzugmaschine mit litauischen Kennzeichen am Rastplatz Kersdorfer See in Fahrtrichtung Bundesgrenze. Auf der Ladefläche des Aufliegers entdeckten die Beamten mehrere Fahrzeugteile, die offensichtlich dem Fahrzeugtyp Mercedes Sprinter zugeordnet werden konnten. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die beiden Fahrzeuge nur wenige Tage zuvor in Großbritannien gestohlen worden sind.

Die Bundespolizei nahm die beiden Männer im Alter von 41 und 42 Jahren vorläufig fest und leitete gegen die Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei ein. Die Brandenburger Polizei übernahm zuständigkeitshalber die abschließende Bearbeitung des Sachverhalts.

