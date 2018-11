BPOLD-B: Scheiben in S-Bahn zerstört

Berlin - Charlottenburg-Wilmersdorf (ots) - Bundespolizisten nahmen am Wochenende einen Mann vorläufig fest, der zuvor erhebliche Sachbeschädigungen in einer S-Bahn begangen hatte.

Sonntag gegen 22:30 Uhr entwendete ein 32-jähriger Pole einen Nothammer in der S-Bahn aus der Halterung. Sein gleichaltriger Begleiter zerstörte damit zwei Windfangscheiben in der Bahn vollständig. Am Bahnhof Zoologischer Garten verließen die Männer die S-Bahn. Alarmierte Bundespolizisten konnten sie kurz darauf in der Bahnhofmission vorläufig festnehmen. Der Pole, der die Scheiben zerstört hatte, zog sich dabei Schnittwunden am Oberschenkel zu. Diese mussten in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Beide Männer waren zur Tatzeit alkoholisiert (1,2 und 1,7 Promille Atemalkoholgehalt).

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchs von Nothilfemitteln und Sachbeschädigung ein. Die bereits wegen anderer Delikte polizeibekannten Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Berlin

- Pressestelle -

Schnellerstraße 139 A/ 140

12439 Berlin



Telefon: 030 91144 4050

Mobil: 0175 90 23 729

Fax: 030 91144-4049

E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell