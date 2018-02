BPOLD-B: Fahrkartenkontrolle endet in Rangelei

Berlin-Pankow (ots) - Eine Fahrkartenkontrolle endete am Dienstagnachmittag am S-Bahnhof Greifswalder Straße in einer gegenseitigen Körperverletzung zwischen den Beteiligten.

Gegen 13:40 Uhr kontrollierten Sicherheitsmitarbeiter eine junge Frau in einer S-Bahn der Linie S8 auf Höhe des Bahnhofs Prenzlauer Allee ohne gültigen Fahrausweis. Als die 25-Jährige während der weiteren Maßnahmen am Bahnhof Greifswalder Straße flüchten wollte, sollen die Kontrolleure sie gegen einen Fahrausweisautomaten gedrückt haben. Die Frau wehrte sich, indem sie einer 29-jährigen Kontrolleurin einen Heftordner gegen den Kopf schlug und versuchte, sie zu treten. Bei der Auseinandersetzung wurde niemand verletzt.

Die Bundespolizei leitete gegen die junge Frau Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Erschleichens von Leistungen ein. Gegen die Kontrolleure wird ebenfalls wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Alle Beteiligten konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Weg fortsetzen.

