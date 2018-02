BPOLD-B: Mit totalgefälschten Dokumenten unterwegs

Frankfurt (Oder) (ots) - Am Montag deckten Bundespolizisten und polnische Grenzschützer zwei Fälle von Urkundenfälschungen auf. Die Kontrollen fanden auf der Bundesautobahn 12 und in einem Eurocity statt.

Eine gemeinsame deutsch-polnische Streife kontrollierte einen ukrainischen Staatsangehörigen gegen 21:30 Uhr in einem Eurocity, der aus Warschau kam. Der 25-jährigen händigte den Beamten eine totalgefälschte rumänische Identitätskarte aus. Andere Dokumente die seine Einreise und seinen Aufenthalt in Deutschland legitimiert hätten konnte er nicht vorlegen. Der Mann gab an, dass er die falsche Identitätskarte in Berlin für 1000 Euro gekauft habe und bereits seit drei Jahren in Deutschland lebe.

Die Beamten stellten die rumänische ID-Karte sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und unerlaubter Einreise ein.

Wenige Stunden zuvor erkannten Bundespolizisten Fälschungen an einem griechischen Führerschein. Ein 49-jähriger Mazdafahrer händigte den Beamten gegen 15:30 Uhr seine polnischen Identitätspapiere und einen totalgefälschten griechischen Führerschein aus. Eine Nachfrage bei den polnischen Behörden ergab, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren erkannten die Beamten, dass die als vermeintlicher Kaufvertrag ausgehändigten Papiere lediglich eine Reservierung des Fahrzeuges zum späteren Kauf waren. Auf Nachfrage beim Autohaus in Mecklenburg Vorpommern stellte sich heraus, dass der 49-Jährige lediglich in Deutschland mit dem Fahrzeug fahren darf. Da der Pole aber damit auf dem Weg in sein Heimatland war, stellte die Streife das Auto auf Wunsch des Autohauses vor Ort sicher. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis ein und entließen den Mann anschließend von der Dienststelle.

