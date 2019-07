Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei sperrt Gleise im Bahnhof Neustadt an der Weinstraße

Kaiserlautern (ots)

Am 15.07.2019 um ca. 13:50 Uhr stellte eine Streife der Bundespolizei in Neustadt einen herrenlosen Gegenstand unter der Fußgängerbrücke auf Gleis 4 fest. Es handelte sich hier um einen kleinen rollenden Einkaufskorb. Da nicht alle Gegenstände in dem Korb zweifelsfrei erkennbar waren und aufgrund des Fundortes, entschloss sich die Bundespolizei die Gleise 2 bis 4 für den weiteren Zugverkehr zu sperren und die Bahnsteige zu räumen. Ein Spürhund der Bundespolizei konnte keine gefährlichen Stoffe feststellen. Die Gleise wurden um 14:50 Uhr wieder freigegeben, es entstand bei insgesamt acht Zügen eine Verspätung von 68 Minuten.

