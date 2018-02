BPOL-KL: Zugbeschuss bei Lambsheim - Bundespolizei sucht Zeugen

Lambsheim; Flomersheim; Freinsheim; Frankenthal (ots) - Am Freitag, gegen 22.30 Uhr bewarfen Unbekannte einen Zug zwischen Lambsheim und Flomersheim mit Gegenständen. Bundespolizisten aus Neustadt/Wstr. stellten bei einer Inaugenscheinnahme des Zuges in Frankenthal zwei gesprungene Scheiben fest. Die Regionalbahn fuhr um 22.20 Uhr von Freinsheim Richtung Lambsheim. Um 22.27 Uhr fuhr sie Richtung Flomersheim weiter. Zwischen dem Bahnübergang am Brandweg und der Brücke/Landstraße 2 konnten Zeugen einen lauten Knall wahrnehmen. Die Bundespolizei ermittelt, um welches Wurfgeschoss es sich handelt. Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Ein Zug hatte aufgrund des Vorfalls 27 Minuten Verspätung und es kam zu einem Teilausfall. Die Bundespolizei bittet Zeugen, die auffällige Beobachtungen zur Tat und möglichen Tätern im Bereich Lambsheim gemacht haben sich bei der Bundespolizei Kaiserslautern zu melden (Tel. 0631/34073 - 0 oder über das Internet www.bundespolizei.de).

Rückfragen bitte an:



Alina Rickhof

___________________________________________

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern |

Öffentlichkeitsarbeit/Controlling |

Bahnhofstr. 22 | 67655 Kaiserslautern



Telefon: 0631 34073-1007 | Fax 0631 34073 1199

E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de

Internet: www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell