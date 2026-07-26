Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: 16-Jährige im Zug sexuell belästigt und genötigt

Trier (ots)

Bereits am 20. Juli 2026 gegen 10:20 Uhr soll es in der Regionalbahn 12114 (bei Einfahrt in den Hbf Trier) zu einer sexuellen Belästigung und Nötigung einer 16-Jährigen gekommen sein.

Ein 64-jähriger Syrer steht im Verdacht, gegen den Willen der Jugendlichen, ihre Hand gehalten und sie umklammert zu haben. Zudem strich er ihr mehrfach über ihre Brust und Haare. Darüber hinaus versuchte er sie nach Ausstieg in einen anderen Zug zu zerren.

Nachdem Zeugen das Geschehen beobachteten und der Jugendlichen zur Hilfe eilten, entfernte sich der 64-Jährige in Richtung Busbahnhof, wo er von einer Streife der Bundespolizei vorläufig festgenommen wurde.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der in der Eifel wohnhafte Mann die Dienststelle wieder verlassen. Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung und Nötigung wurden eingeleitet.

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