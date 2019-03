Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Abgängig aus Fachklink - Gewahrsamnahme durch Bundespolizei

Koblenz (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde im Hauptbahnhof Koblenz ein 37-jähriger Deutscher kontrolliert. Gegen ihn lag ein Unterbringungsbeschluss des Amtsgerichts Siegburg vor. Das Polizeipräsidium Bonn hatte ihn zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben, da er aus der LVR Klinik in Bonn abgängig war. Nach Klärung mit der bereitschaftshabenden Ärztin wurde er von einer Streife der Bundespolizei der Rhein-Mosel-Fachklink in Andernach übergeben.

