BPOL-TR: Elf Monate Haft: Bundespolizei nimmt gesuchte Tunesier fest

Trier.Wasserbillig (ots) - Für zwei Tunesier (27, 38) klickten am Freitagmorgen die Handschellen. Die beiden wurden zuvor von luxemburgischen Behörden an der Überstellungsdienststelle Wasserbilligerbrück an die Bundespolizei überstellt. Gegen die Männer lagen Haftbefehle vor. Wegen mehrerer Straftaten, unter anderem Beleidigung, hatte das Amtsgericht Chemnitz den 38 Jahre alten Tunesier zu insgesamt elf Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Der 27-Jährige wurde durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg gesucht. Wegen Diebstahl hatte er noch eine Geldstrafe in Höhe von 150 Euro zu entrichten. Da er die geforderte Summe nicht zahlen konnte, muss er jetzt eine 15 Tage lange Freiheitsstrafe verbüßen. Die Bundespolizei lieferte die Männer in die Justizvollzugsanstalt Trier ein.

