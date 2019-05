Bundespolizeidirektion Koblenz

BPOLD-KO: Bundespolizeiorchester spielt in Koblenz

Koblenz (ots)

Am 2. Juni 2019 findet in Koblenz die Veranstaltungsreihe "Musik und Wein an besonderen Orten" statt, an dem sich auch die Bundespolizeidirektion Koblenz mit musikalischer Untermalung durch das Bundespolizeiorchester Hannover beteiligt. In der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr wird die 20-köpfige Gute-Laune-Band auf dem Klosterhof der Barmherzigen Brüder mit einem großen Repertoire von Marsch, Polka und Swing bis hin zu lateinamerikanischer Musik für Stimmung sorgen. Der sichtbare Spaß der Band springt sofort auf den Hörer über, wirkt ansteckend und reißt alle mit. Gute Laune ist vorprogrammiert. Dazu erwarten wir Sie an unserem Infostand mit Beratung rund um den Beruf des Bundespolizisten. Kommen Sie vorbei, es lohnt sich!

