Bundespolizeidirektion Koblenz

BPOLD-KO: Bundespolizei vereidigt 102 neue Polizisten in Koblenz

Bild-Infos

Download

Koblenz, Kassel, Frankfurt, Kaiserslautern, Trier, Saarbrücken (ots)

Am 1. März 2019 vereidigte der Präsident der Bundespolizeidirektion Koblenz, Joachim Moritz, 102 Laufbahnabsolventen des mittleren Dienstes. Die neuen Bundespolizisten sind ein erstes Ergebnis der aktuellen Nachwuchs- und Ausbildungsoffensive der Bundespolizei, in deren Verlauf bis zum Jahr 2021 12.500 zusätzliche Bundespolizisten ausgebildet werden. Mit Stolz berichtete Präsident Joachim Moritz in seiner Rede, dass sich aktuell rund 10.000 Polizeianwärter*innen in der Ausbildung befinden. Das große Engagement in die Ausbildung sieht der Behördenleiter als Investition in die Zukunft, die sich heute erstmals ausgezahlt habe. Zukünftig werden die neuen Bundespolizisten ihren Dienst in den Bundespolizeiinspektionen Frankfurt am Main, Trier, Bexbach, Kaiserslautern, Deutsche Bundesbank, Kassel und der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit verrichten und damit für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in den Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sorgen. Der Behördenleiter resümierte, dass die Bundespolizeidirektion Koblenz im vergangenen Jahr rund 41.000 Straftaten ermittelt hat, wobei es sich um 5.900 Diebstahlsdelikte, 2.300 Gewaltdelikte und 1.900 Drogendelikte gehandelt habe. Zusätzlich hatte man 13.000 Fahndungstreffer, vollstreckte 1.600 Haftbefehle und nahm 1.300 Anträge von Asylsuchenden entgegen. Einen besonderen Dank sprach Präsident Moritz den anwesenden Politikern aus. "Sie haben die richtigen Schlüsse gezogen und ihren politischen Einfluss an den entscheidenden Stellen geltend gemacht. Nur durch Sie billigte der Deutsche Bundestag der Bundespolizei 12.500 zusätzliche Stellen". In einem Grußwort erinnerte der rheinland-pfälzische Innenminister, Roger Lewentz daran, dass die Bundespolizei mit über 2.000 Mitarbeitern an 13 unterschiedlichen Standorten allein in Rheinland-Pfalz vertreten ist und damit einen wesentlichen Beitrag für die Innere Sicherheit leistet. Der Oberbürgermeister der Stadt Koblenz, David Langner, zeigte sich erfreut, dass die Vereidigung der 102 neuen Bundespolizisten erstmals im historischen Rathaussaal der Stadt Koblenz erfolgte, zumal die Bundespolizei schon seit 1951 und damit seit ihrer Gründung in Koblenz vertreten ist.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Koblenz

Bianca Jurgo

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0176 80147622

E-Mail: bpold.koblenz@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell