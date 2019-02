Bundespolizeidirektion Koblenz

BPOLD-KO: Bundespolizei vereidigt 107 neue Polizisten in Koblenz

Koblenz (ots)

Am 1. März 2019 erhält die Bundespolizeidirektion Koblenz einen Personalzuwachs von 107 Laufbahnabsolventen des mittleren Dienstes. Zukünftig werden die neuen Bundespolizisten ihren Dienst in den Bundespolizeiinspektionen und der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland versehen und für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sorgen.

Der Präsident der Bundespolizeidirektion Koblenz, Joachim Moritz, wird die 107 neuen Polizeimeisterinnen und Polizeimeister am 1. März 2019 um 10:00 Uhr erstmalig im historischen Rathaussaal in Koblenz vereidigen. Zu der Veranstaltung, die musikalisch durch das Blechbläserquintett des Bundespolizeiorchesters Hannover begleitet wird, hat die Bundespolizei zahlreiche Gäste eingeladen. Unter anderem werden der Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz, und der Oberbürgermeister der Stadt Koblenz, David Langner, Grußworte sprechen.

Zur feierlichen Vereidigung von 107 Laufbahnabsolventen lädt die Bundespolizeidirektion Koblenz interessierte Journalistinnen und Journalisten

für Freitag, den 1. März 2019 um 10:00 Uhr in den Historischen Rathaussaal Willi-Hörter-Platz 1, 56068 Koblenz ein.

Ihre Anmeldung mit Kopie des Presseausweises senden Sie bitte an die Bundespolizeidirektion Koblenz Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Aufgrund der eingeschränkten Kapazitäten ist die Zahl der Journalisten auf fünf Personen begrenzt. Die Berücksichtigung erfolgt nach Eingang der Anmeldung und Besetzung nach den Medien Zeitung, Radio und TV.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Koblenz

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bianca Jurgo

Telefon: 0261/399-1212

E-Mail: bpold.koblenz@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell