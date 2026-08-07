Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Eine Person, zwei Haftbefehle - Bundespolizei nimmt gesuchten Mann fest

Düsseldorf (ots)

Während einer stichprobenartigen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Palma de Mallorca/Spanien stellten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Donnerstagnachmittag (06.08.2026) einen 29-jährigen Syrer fest, der gleich zweifach per Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben war.

Beide Haftbefehle wurden im Mai dieses Jahres von der Staatsanwaltschaft Aachen erlassen. Laut dem ersten wurde der Mann wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis im November 2025 und gemäß dem zweiten Haftbefehl im Februar dieses Jahres wegen Betruges rechtskräftig verurteilt. Da er sich auf die ergangenen Strafantrittsladungen nicht gestellt hatte, wurde die Fahndung veranlasst.

Doch dank eines Bekannten konnte der in der Städteregion Aachen lebende Mann die Geldstrafe in Gesamthöhe von 8.020 Euro begleichen und damit die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von 147 Tagen abwenden.

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