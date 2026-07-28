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BPOL NRW: Schwerpunkteinsatz gegen Gewaltkriminalität: Bundespolizei Köln zieht positive Bilanz

BPOL NRW: Schwerpunkteinsatz gegen Gewaltkriminalität: Bundespolizei Köln zieht positive Bilanz
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Köln (ots)

Mehr als 500 Identitätsfeststellungen, 21 Verstöße gegen die Allgemeinverfügung und 22 Fahndungstreffer: Die Bundespolizeiinspektion Köln zieht eine positive Bilanz des bundesweiten Schwerpunkteinsatzes gegen Gewaltkriminalität am vergangenen Wochenende.

Mit starker Polizeipräsenz erhöhten die Beamtinnen und Beamten den Kontrolldruck deutlich und führten weit über 500 Identitätsfeststellungen durch. Und die Maßnahmen zeigten ihre Wirkung: Insgesamt stellten die Einsatzkräfte 21 Verstöße gegen die Allgemeinverfügung zum Mitführverbot gefährlicher Gegenstände fest. Unter den sichergestellten Gegenständen befanden sich zwölf Reizstoffsprühgeräte, zwölf Messer sowie ein Nothammer. Sämtliche Verstöße wurden von Männern im Alter zwischen 14 und 59 Jahren begangen.

Neben den Feststellungen im Zusammenhang mit der Allgemeinverfügung erzielten die Einsatzkräfte weitere Erfolge. Insgesamt konnten 22 Fahndungstreffer festgestellt werden, darunter auch ein Haftbefehl.

Die Bilanz zeigt erneut die Bedeutung solcher Schwerpunkteinsätze. Durch die verstärkten Kontrollen werden gefährliche Gegenstände frühzeitig erkannt und aus dem Verkehr gezogen. Jeder sichergestellte Gegenstand ist ein potenzielles Tatmittel weniger, das bei Streitigkeiten oder Gewaltdelikten eingesetzt werden kann.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Köln
Pressestelle
Stephanie Reuver

Telefon: +49 (0) 221 16093-1401
Mobil: +49 (0) 173 56 21 184
E-Mail: presse.k@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Gereonstraße 43-65
50670 Köln
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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