Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebstahl im Hauptbahnhof Dortmund - Beschuldigte beschädigt auf Flucht Eigentum eines Zeugen

Dortmund (ots)

Am 25. Juli kam es am Hauptbahnhof Dortmund zu einem Ladendienstahl, der eine Verfolgungsjagd und Sachbeschädigungen nach sich zog. Eine Tatverdächtige konnte von den Einsatzkräften gestellt werden.

Gegen 07:00 Uhr erschien ein 20-jähriger deutscher Zeuge auf der Dienststelle der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof und meldete einen beobachteten Diebstahl in einem dortigen Supermarkt. Nach seinen Angaben befand sich die 32-jährige polnische Staatsangehörige unmittelbar im Bereich der Bundespolizeiwache. Die Beamten konnten die wohnungslose Beschuldigte dort umgehend antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Die Einsatzkräfte konfrontierten die 32-Jährige mündlich mit dem Tatvorwurf und belehrten sie. Da die Frau augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, führten die Polizisten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von rund 1 Promille ergab. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen entließen die Uniformierten die Beschuldigte zunächst vor Ort. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufklärung im Supermarkt sowie im Nahbereich stießen die Beamten auf einen weiteren Zeugen (19, deutscher Staatsangehöriger). Dieser gab an, dass die 32-Jährige mit einer entwendeten Weinflasche aus dem Geschäft in Richtung Innenstadt geflüchtet war. Zusammen mit dem 20-jährigen Erstzeugen sei er der Flüchtigen nachgeeilt. Auf der Flucht warf die Frau die Weinflasche auf den Boden, wo diese zerbrach. Zudem zog die Polin während des Geschehens an der Bauchtasche des 19-Jährigen, woraufhin sich das Band löste und das Mobiltelefon des Mannes zu Boden fiel und beschädigt wurde. Die Bundespolizei leitete gegen die 32-Jährige Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Sachbeschädigung ein.

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