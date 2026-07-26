Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Auseinandersetzung mit der DB-Sicherheit - Bundespolizei stellt aggressiven Mann in Essen

Essen (ots)

Am 25. Juli kam es im Hauptbahnhof Essen zu einem Polizeieinsatz nach einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und Sicherheitskräften der Deutschen Bahn. Im weiteren Verlauf verhielt sich der Betroffene auch gegenüber den Bundespolizisten hochaggressiv.

Gegen 06:50 Uhr wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei wegen einer Bedrohung zum Nachteil von Mitarbeitern der DB Sicherheit gerufen. Vor Ort hatten eine verbale Diskussion und ein anschließendes Handgemenge stattgefunden. Beim Eintreffen der Streife war der 29-jährige Deutsche bereits durch das Bahn-Sicherheitspersonal fixiert worden. Da sich der Essener weiterhin verbal extrem aggressiv zeigte, legten die Beamten ihm Handfesseln an und verbrachten ihn zur Dienststelle. Bereits auf dem Weg dorthin sowie im Gewahrsamsbereich suchte der Beschuldigte durchgehend die Provokation und beleidigte die Uniformierten. Bei der anschließenden Durchsuchung behauptete er lautstark in eine laufende Bodycam der Beamten, durch die Polizisten geschlagen und ausgeraubt worden zu sein. Die Bodycam lief jedoch während des gesamten Einsatzes. Zudem griff er nach den Fingern eines Polizisten, um die Fesselung aktiv zu behindern. In der Folge zeigte der 29-Jährige ein sprunghaftes sowie hochaggressives Verhalten. Er forderte die Einsatzkräfte auf, ihn zu schlagen, schlug unkontrolliert mit dem Kopf um sich und sprach fortlaufend Beleidigungen sowie Bedrohungen aus. Nachdem er angab, unter gesundheitlichen Problemen zu leiden, forderten die Beamten umgehend einen Rettungswagen sowie einen Notarzt an. Erst mit dem Eintreffen des medizinischen Personals beruhigte sich der Mann. Eine weitergehende medizinische Behandlung oder Hospitalisierung war nach Untersuchung durch den Notarzt nicht erforderlich. Gegen den Essener leiteten die Bundespolizisten ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung, falscher Verdächtigung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. Nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen entließen ihn die Beamten mit einem Platzverweis von der Dienststelle.

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