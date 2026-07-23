Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bahnanlagen sind keine Spielplätze! Bundespolizei warnt vor Gefahren im Bahnbereich

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Köln (ots)

In der vergangenen Woche kam es im Bereich Köln vermehrt dazu, dass Steine oder andere Gegenstände im Gleisbereich platziert wurden. Daher richtet sich die Bundespolizei nun erneut und aufgrund des Starts der Sommerferien an die Bevölkerung.

Das Betreten der Bahnanlagen ist lebensgefährlich!

Züge können Hindernissen nicht ausweichen und haben einen sehr langen Bremsweg. Sie nähern sich fast lautlos. Ein elektrisch betriebener Zug - selbst mit über 200 Stundenkilometern - ist für das menschliche Ohr erst wahrnehmbar, wenn er bereits vorbeifährt!

Die Bundespolizei möchte den Anlass nutzen, die Bevölkerung erneut zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen zu sensibilisieren:

Smartphone an und Welt aus? Schon eine kurze Ablenkung durch Hören von Musik mittels Kopfhörern im Bahnbereich kann dazu führen, Gefahren nicht rechtzeitig zu erkennen.

Mutproben sind cool? Sicherlich nicht. Aus einer "lustigen" Mutprobe, wie beispielsweise dem Platzieren von Gegenständen oder dem Fertigen von Selfies auf den Gleisen kann schnell eine lebensbedrohliche Situation werden. Auch das Klettern auf abgestellte Züge ist lebensgefährlich. Die Bahn-Oberleitungen sind immer unter Strom und können einen wie ein Blitz treffen. Schon bei einem Abstand von unter drei Metern zur Oberleitung kann der Körper als Leitung fungieren; die Spannung ist tödlich.

Spät dran und Abkürzungen über die Gleise nehmen? Selbst die "paar Sekunden" können das Leben kosten. Auch mit einer Vollbremsung haben Züge einen langen Bremsweg - bei Erkennen ist es meist zu spät. Bei einer Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern bedeutet das übrigens, dass ein Zug in einer Sekunde etwa 28 Meter weit kommt. Der Bremsweg würde hier ungefähr einen Kilometer betragen.

Und wenn ich nur nah an den Gleisen stehe? Auch hier verringert sich die Gefahr nicht. Durch Luftströmungen kommt es zu einer Sogwirkung, wodurch Personen mitgerissen werden können.

Wie kann ich mich und andere schützen?

- Sei achtsam und höre auf Durchsagen. - Überquere Gleise nur an Bahnübergängen. - Bleibe auf Bahnsteigen hinter der weißen Linie und übertrete diese zum Einsteigen erst, wenn der Zug vollständig zum Stehen gekommen ist. - Betrete nur erlaubte Bereiche und klettere nicht auf Züge.

Wir wollen, dass DU sicher ankommst!

Abgesehen von der großen Gefahr, die das Betreten und der Aufenthalt im Gleisbereich bietet, folgen hier auch rechtliche Konsequenzen. Das unerlaubte Betreten einer Bahnanlage kann eine hohe Geldstrafe nach sich ziehen. Wird der Eisenbahnbetrieb gefährdete, können sogar bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe drohen. Zuwiderhandlungen verfolgt die Bundespolizei konsequent.

Weitere Hinweise finden sich auch auf der Seite der Bundespolizei (www.bundespolizei.de).

Videos zum sicheren Verhalten auf Bahnanlagen finden sich zudem unter https://youtube.com/playlist?list=PLD46GgfzSvy-vpCQD3-bi1qqg7iiR7T9z&si=Zjznzo70g-S2FUR5

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