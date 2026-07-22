Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet zwei verurteilte Betrüger am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Zwei zur Festnahme ausgeschriebene Personen verhaftete die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf im Rahmen der grenzpolizeilichen Ein- und Ausreisekontrollen am gestrigen Dienstag (21.07.2026). Beide wurden wegen Betruges gesucht.

Am Morgen stellte sich ein 31-jähriger Ghanaer bei den Bundespolizisten zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul/Türkei vor. Hier wurde festgestellt, dass der Mann seit drei Wochen per Haftbefehl wegen Betruges von der Staatsanwaltschaft Krefeld gesucht wurde. Im März 2024 wurde er demnach rechtskräftig verurteilt. Da sich der Verurteilte der Strafvollstreckung entzogen hatte, wurde die Fahndung veranlasst. Die Geldstrafe in Höhe von 420 Euro konnte der am Niederrhein lebende Mann jedoch nicht vor Ort begleichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von sieben Tagen nicht abwenden. Er wurde durch die Bundespolizei den Justizbehörden überstellt.

Am Nachmittag wurde ein Deutscher kontrolliert, der beabsichtigte, nach Ankara/Türkei zu fliegen. Während der Ausreisekontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den 66-Jährigen seit Mai dieses Jahres ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf ebenfalls wegen Betruges vorlag. Demnach wurde er im September 2025 rechtskräftig verurteilt. Da er sich auf die ergangene Strafantrittsmeldung nicht gestellt hatte, wurde die Fahndung initiiert. Doch der in der Türkei lebende Mann konnte die Geldstrafe in Höhe von 900 Euro in diesem Fall begleichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 15 Tagen abwenden und seine Reise fortsetzen.

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