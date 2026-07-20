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BPOL NRW: Sommerferien in NRW: Bundespolizei warnt am Flughafen Düsseldorf vor Taschendieben

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Düsseldorf (ots)

Die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen haben begonnen und sorgen für ein erhöhtes Passagieraufkommen am Flughafen Düsseldorf. Wo viele Menschen mit Koffern, Handgepäck und persönlichen Wertgegenständen unterwegs sind, nutzen jedoch auch Taschendiebe gezielt die Unachtsamkeit ihrer Opfer aus. Die Bundespolizei appelliert daher an alle Reisenden, insbesondere auf ihre Wertsachen zu achten.

Bereits wenige Sekunden der Ablenkung können ausreichen, um Geldbörsen, Smartphones, Reisepässe oder andere Wertgegenstände zu entwenden. Die Täter gehen dabei häufig professionell vor. Sie nutzen beispielsweise Gedränge an Check-in-Schaltern, sprechen Reisende unter einem Vorwand an oder lenken mit vermeintlichen Missgeschicken von ihrem eigentlichen Vorhaben ab.

Besonders während der Ferienzeit kommt es immer wieder zu typischen Ablenkungsmanövern:

Beim sogenannten Anrempeltrick werden Reisende im Gedränge bewusst angerempelt oder in eine Menschenmenge gedrängt. Während sich die Aufmerksamkeit auf das Geschehen richtet, greift ein Komplize unbemerkt in Taschen oder Rucksäcke.

Die Stauerzeuger blockieren die Rolltreppe und lassen das Opfer und andere auflaufen. Während alle nach vorne blicken, greift der Komplize von hinten in die Tasche des Opfers.

Beim Beschmutzertrick bekleckern die Täter das Opfer "versehentlich". Beim wort- und gestenreichen Reinigungsversuch verschwinden dann das Geld oder andere Wertgegenstände aus der Tasche des Opfers.

Im Rahmen der Präventionsarbeit errichtete die Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf am heutigen Tag einen Präventionsstand im öffentlichen Bereich des Flughafens Düsseldorf. Reisende wurden vor Ort über die aktuellen Maschen von Taschen- und Trickdieben sowie über geeignete Schutzmaßnahmen informiert. Ziel der Aktion war es, insbesondere zum Beginn der Ferienreisezeit über die Gefahren des Taschen- und Trickdiebstahls aufzuklären und das Sicherheitsbewusstsein der Reisenden zu stärken.

Die Bundespolizei empfiehlt:

Tragen Sie Geldbörse, Smartphone, Reisepass und andere Wertsachen möglichst körpernah in verschlossenen Innentaschen. Halten Sie Handtaschen und Rucksäcke stets geschlossen und tragen Sie diese vor dem Körper oder eng am Körper. Lassen Sie Gepäckstücke niemals unbeaufsichtigt, auch nicht für kurze Zeit. Bewahren Sie wichtige Dokumente und größere Geldbeträge nicht gemeinsam an einem Ort auf. Seien Sie aufmerksam, wenn Sie von Unbekannten angesprochen oder um Hilfe gebeten werden oder wenn es im Terminal zu ungewöhnlichen Situationen kommt. Nutzen Sie ausschließlich offizielle Informations- und Serviceschalter. Sollten Sie Opfer eines Diebstahls werden oder verdächtige Beobachtungen machen, informieren Sie bitte umgehend die Polizei. Je schneller ein Vorfall gemeldet wird, desto größer sind die Chancen, Tatverdächtige zu ermitteln und gestohlene Gegenstände sicherzustellen.

Der nächste Präventionsstand im Flughafen Düsseldorf ist im August 2026 geplant.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/vorsicht-taschendiebstahl.

Die Bundespolizei wünscht allen Reisenden schöne Sommerferien und eine sichere Reise.

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