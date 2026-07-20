Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zwei Kennzeichen, mehrere Strafanzeigen - Bundespolizei stellt Flüchtigen

Aachen, Übach-Palenberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnten Beamte der Bundespolizei Aachen nach kurzer Nacheile einen Flüchtigen stellen. Gegen 03:00 Uhr morgens wollten die Beamten ein Fahrzeug in der Ortslage Herzogenrath/Merkstein anhalten und kontrollieren. Der 48-jährige deutsche Fahrer versuchte sich trotz Anhaltesignalen der Kontrolle zu entziehen und fuhr in Richtung Übach-Palenberg. Kurz vor der Wurmtalbrücke brachte der Fahrer das Fahrzeug zum Stehen und versuchte zu Fuß zu flüchten. Die Beamten konnten dies verhindern und nahmen den Mann vor Ort fest. Der Grund der Flucht zeigte sich den Beamten im Anschluss. Auf dem geführten Fahrzeug befanden sich zwei unterschiedliche Kennzeichen. Diese waren beide, aufgrund Diebstahls, zur Fahndung ausgeschrieben. Ebenfalls konnten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer feststellen. Eine vor Ort befindliche Streifenbesatzung der Landespolizei Heinsberg unterstützte und übernahm den Sachverhalt vor Ort. Beim Fahrer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dessen Wert lag bei ca. 0,5 Promille. Somit sieht sich der Fahrer nun mit einigen Strafanzeigen konfrontiert. Verdacht des Fahrens ohne Pflichtversicherungsschutz, Verdacht des Diebstahls, Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinwirkung sowie Verdacht des Kennzeichenmissbrauchs.Die weiteren Folgemaßnahmen wie die Sicherstellung der Kennzeichen und des Fahrzeugs sowie eine etwaige Blutprobe wurden durch die vor Ort befindliche Streife der Landespolizei übernommen. Der Fahrzeugführer verblieb im Gewahrsam der zuständigen Landespolizei und wurde der Wache Geilenkirchen zugeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell