Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haltepunkt Schloß-Neuhaus - Unbekannte stellen Pflanzenkübel auf Wartehäuschen

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Paderborn (ots)

Am Bahnhaltepunkt Paderborn - Schloß-Neuhaus haben Unbekannte einen etwa 15kg schweren Pflanzenkübel auf das Dach des Wartehäuschens gestellt.

Am Montagmittag (13. Juli) informierte ein Zeuge die Bundespolizei über die außergewöhnliche Dachbegrünung. Da der Kübel sich nah am Rand des Daches befand und bei der Durchfahrt von Zügen in Schwanken geriet, befürchtete der Zeuge ein Herunterfallen auf den Bahnsteig.

Gemeinsam mit Einsatzkräften der Feuerwehr entfernten die Bundespolizisten den Pflanzenkübel vom Dach des Wartehäuschens. Wie der Kübel dort hinkam und wie lange er schon dort stand, ist noch nicht bekannt. Eine Suche nach dem Eigentümer im Nahbereich des Haltepunktes verlief negativ.

Das vermeintliche Diebesgut wurde sichergestellt.

Anwohnende oder sonstige Personen, die den Pflanzenkübel als ihr Eigentum wiedererkennen, können diesen auf der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof Paderborn abholen.

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