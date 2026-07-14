Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei innerhalb weniger Stunden vier Haftbefehle

Aachen (ots)

Die Bundespolizei in Aachen verzeichnet einen Fahndungserfolg. Innerhalb einer Stunde können durch die Beamten gleich vier Haftbefehle vollstreckt werden. Aachen - Am frühen Abend des 13.07.2026 stellt die Bundespolizei in Aachen nach der Einreise mittels Zugs aus Belgien einen 42-jährigen Iraker fest: gegen den Mann bestand ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung. Die Staatsanwaltschaft Köln hatte ihn zuvor wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe von 750EUR oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verurteilt. Da der irakische Staatsangehörige die Geldstrafe zunächst nicht bezahlen konnte, wurde er nach seiner Festnahme durch die Bundespolizei dem polizeilichen Gewahrsamsdienst in Aachen zugeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Kurze Zeit später verzeichnet die Bundespolizei in Aachen einen weiteren Fahndungserfolg. Die Beamten stellen am Bahnhof in Herzogenrath einen 39-jährigen Deutschen fest, gegen welchen gleich drei Haftbefehle auf Grund des besonders schweren Falls des Diebstahls bestanden. Der gesuchte Straftäter war zuvor durch die Staatsanwaltschaft Dortmund zu einer Restfreiheitsstrafe von 159 Tagen von ursprünglich 8 Monaten verurteilt. Weiterhin war er gleich zwei Mal durch die Staatsanwaltschaft Bochum zu einer Restfreiheitsstrafe von 122 Tagen von ursprünglich einem Jahr sowie zu einer Restfreiheitsstrafe von 123 Tagen von ursprünglich einem Jahr verurteilt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Deutsche durch die Beamten der Bundespolizei dem polizeilichen Gewahrsamsdienst in Aachen überstellt. Anschließend wird dann der Verurteilte einer Justizvollzugsanstalt zugeführt werden.

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