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BPOL NRW: Hund alleine in Essen unterwegs - Bundespolizei nimmt Vierbeiner im Essener Hauptbahnhof vorübergehend in Obhut
Essen (ots)
Am 13. Juli sorgte ein tierischer Gast für Abwechslung auf der Dienststelle der Bundespolizei in Essen. Aufmerksame Passanten hatten den vermutlich entlaufenen Vierbeiner zuvor in der Innenstadt entdeckt.
Gegen 01:00 Uhr sprachen Reisende eine Streife des Bundespolizeireviers Essen während ihres Streifengangs im Hauptbahnhof an und übergaben den Beamten einen herrenlosen Hund.
Nach Angaben der Finder war das Tier zuvor alleine und ohne Begleitung durch die Essener Innenstadt gelaufen. Ein Besitzer haben sie vor Ort nicht ausfindig machen können. Die Einsatzkräfte nahmen den Vierbeiner kurzerhand mit und verbrachten ihn zur Dienststelle. Dort wurde das Tier zunächst versorgt, während die Beamten telefonisch Kontakt mit der Stadt Essen aufnahmen, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Die Mitarbeiter gaben an, dass das Tiefbauamt zuständig ist und kontaktierten dieses entsprechend. Kurz darauf erschien ein Mitarbeiter der Behörde auf der Wache, sodass der Hund wohlbehalten in dessen Obhut übergeben werden konnte. Wer der Eigentümer des Tieres ist, blieb zunächst unklar.
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