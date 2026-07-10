Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Sicher und stressfrei durch die Ferien - mit Tipps der Bundespolizei!
Aachen (ots)
Die Schule ist aus - die Ferienzeit beginnt. Die schönen Sommertage laden ein, die Freizeit draußen zu verbringen - ob zum Fotografieren, für Spaziergänge oder Abenteuer mit Freunden. Doch Bahnanlagen sind kein Ort für Freizeitspaß!
Diese Regeln gelten immer:
- Bahngleise dürfen nicht betreten werden, egal ob sie verlassen scheinen oder nicht! - Klettern oder Mitfahren auf Zügen und Waggons jeglicher Art ist verboten und lebensgefährlich! - In Bahn-Oberleitungen fließt Starkstrom - dieser ist lebensgefährlich. Komme ihnen auf keinen Fall zu nahe! - Erst wenn ein Zug im Bahnhof zum Stehen gekommen ist, darf die weiße Sicherheitslinie übertreten werden! - Smartphones, Musik und andere Medien dürfen nicht von den Gefahren ablenken!
Unsere Bitte an euch: Sprecht auch mit euren Freunden und in der Familie über diese Gefahren. Sicherheit geht vor!
Weitere Informationen unter: https://www.bundespolizei.de/sicher-auf-bahnanlagen
Rückfragen bitte an:
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PHK Bernd Küppers
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