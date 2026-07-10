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BPOL NRW: Sicher und stressfrei durch die Ferien - mit Tipps der Bundespolizei!

BPOL NRW: Sicher und stressfrei durch die Ferien - mit Tipps der Bundespolizei!
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Aachen (ots)

Die Schule ist aus - die Ferienzeit beginnt. Die schönen Sommertage laden ein, die Freizeit draußen zu verbringen - ob zum Fotografieren, für Spaziergänge oder Abenteuer mit Freunden. Doch Bahnanlagen sind kein Ort für Freizeitspaß!

Diese Regeln gelten immer:

   -	Bahngleise dürfen nicht betreten werden, egal ob sie verlassen 
scheinen oder nicht! -	Klettern oder Mitfahren auf Zügen und Waggons 
jeglicher Art ist verboten und lebensgefährlich! -	In 
Bahn-Oberleitungen fließt Starkstrom - dieser ist lebensgefährlich. 
Komme ihnen auf keinen Fall zu nahe! -	Erst wenn ein Zug im Bahnhof 
zum Stehen gekommen ist, darf die weiße Sicherheitslinie übertreten 
werden! -	Smartphones, Musik und andere Medien dürfen nicht von den 
Gefahren ablenken!

Unsere Bitte an euch: Sprecht auch mit euren Freunden und in der Familie über diese Gefahren. Sicherheit geht vor!

Weitere Informationen unter: https://www.bundespolizei.de/sicher-auf-bahnanlagen

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Aachen
PHK Bernd Küppers

Telefon: +49 (0)241 56837 0
E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de

X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Bahnhofplatz 3
52064 Aachen

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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