Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ohne Fahrschein unterwegs - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Bielefeld (ots)

Die Bundespolizei hat einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten Straftäter verhaftet, nachdem er einen Zug ohne Fahrschein genutzt hatte.

Der 27-Jährige fuhr am Donnerstagmorgen (9. Juli) mit dem ICE von Hannover nach Bielefeld, als er vom Zugpersonal ohne Fahrschein angetroffen wurde.

Durch die hinzugerufene Bundespolizei wurde nach der Einfahrt in den Hauptbahnhof Bielefeld festgestellt, dass der polnische Staatsangehörige mit gleich zwei Haftbefehle gesucht wurde.

Zum einem hatte der Gesuchte eine Geldstrafe wegen Beleidigung und Bedrohung in Höhe von 650 Euro nicht vollständig bezahlt und zum anderem suchte die Staatsanwaltschaft Duisburg den Mann, weil er nach einer Verurteilung wegen Raubes noch eine Restfreiheitsstrafe von 68 Tagen abzusitzen hat.

Zur Verbüßung der Rest- und der Ersatzfreiheitsstrafe wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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