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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Autobahn 3 am Grenzübergang Elten-Autobahn

Kleve - Emmerich (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 2. Juli 2026, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 3 am Grenzübergang Elten-Autobahn einen 29-jährigen Iraker. Der Mann reiste zuvor als Beifahrer in einem Personenkraftwagen aus den Niederlanden nach Deutschland. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Aachen mit einem Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gesucht wird. Der Verurteilte konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 780 Euro bei der Bundespolizei bezahlen und somit die ihm drohende 13-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Iraker seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Uwe Eßelborn

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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