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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Streit am Hauptbahnhof eskaliert - Bundespolizei ermittelt nach Flaschenangriff

Bochum (ots)

Am 30. Juni kam es am Ausgang Buddenbergplatz des Bochumer Hauptbahnhofs zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 50-Jähriger soll seinen Kontrahenten mit einer Glasflasche und den Fäusten attackiert haben. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Gegen 18:50 Uhr informierte die Polizei Bochum die Bundespolizei über die Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 50-jähriger Deutscher aus Herne und ein 57-jähriger polnischer Staatsangehöriger aus Castrop-Rauxel in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 57-Jährige den Deutschen zunächst geschlagen haben. Daraufhin soll der 50-Jährige seinem Kontrahenten mit einer Glasflasche sowie mehrfach mit den Fäusten gegen den Kopf geschlagen haben. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten die Identitäten der Beteiligten fest. Nach erfolgter Belehrung äußerten sich die beiden Kontrahenten nicht zu dem Sachverhalt. Der 57-Jährige erlitt Verletzungen und wurde von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Björn Dahle
Telefon: 49 (0) 231/ 56 22 47 - 1012
Mobil: +49 (0) 173/ 71 50 710
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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