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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt international gesuchten Mann fest

Bielefeld (ots)

Am Montagnachmittag (29. Juni) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Bielefeld einen Mann festgenommen, nach dem international gefahndet wurde.

Bei der Identitätsfeststellung nach einem Fahrgelddelikt händigte der 25-jährige Aserbaidschaner den Polizisten ein behördliches Schreiben mit seinen Personalien aus. Ermittlungen ergaben, dass es hierbei nicht um das Originaldokument handelte, sondern um eine Fälschung, bei der die Gültigkeit des Dokumentes und der Familienname geändert wurden.

Eine fahndungsmäßige Überprüfung im polizeilichen Fahndungssystem mit den rechtmäßigen Personalien des Mannes ergab, dass der 25-Jährige wegen Betruges von Interpol international gesucht wurde. Hintergrund sind Ermittlungen der aserbaidschanischen Strafverfolgungsbehörde wegen Betruges.

Der Gesuchte wurde festgenommen und am Dienstagmorgen einen Haftrichter beim Amtsgericht Bielefeld vorgeführt.

Ebenfalls den Gang in eine Justizvollzugsanstalt antreten musste am Dienstagabend (30. Juni) ein 41-jähriger Deutscher. Der Mann wurde im Februar 2025 vom Amtsgericht Bielefeld wegen Diebstahls in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt. Die Zahlung der Geldstrafe ignorierte der Verurteilte, woraufhin ein Haftbefehl ausgestellt wurde. Da der Mann auch vor Ort nicht in der Lage war, die Geldstrafe zu bezahlen, wurde er zur Verbüßung einer 45-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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