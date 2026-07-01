Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Dienstag, 30. Juni 2026

Kleve - Emmerich (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen hat die Bundespolizei am Dienstagmorgen auf der Autobahn 3 am Rastplatz Knauheide einen 43-jährigen Türken bei der Einreise aus den Niederlanden als Beifahrer eines in Remscheid zugelassenen Personenkraftwagens angehalten und kontrolliert. Zur Kontrolle legte der Reisende seinen türkischen Reisepass und einen deutschen Aufenthaltstitel vor. Eine fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien ergab, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Wuppertal aufgrund eines Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz gesucht wird. Hiernach hat der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 600 Euro zu bezahlen oder eine 15-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Weiterhin lag eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Wuppertal zur Vermögensabschöpfung wegen Subventionsbetrug vor. Demnach sind Barmittel oder Wertgegenstände in Höhe von 7970 Euro zu pfänden. Der Mann wurde vor Ort verhaftet. Die drohende Haftstrafe konnte durch Zahlung der Geldstrafe und Kosten abgewendet werden. Zur Vermögensabschöpfung konnten keine Barmittel oder Wertgegenstände gepfändet werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte die Person weiterreisen.

Am Bahnhof Kleve kontrollierte die Bundespolizei am Dienstagvormittag einen 36-jährigen Deutschen. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft Kleve zur Festnahme aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls wegen Betruges gesucht wird. Der Mann wurde verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle in Kleve dem Haftrichter beim Amtsgericht Kleve zur Eröffnung des Haftbefehls vorgeführt. Anschließend brachte die Bundespolizei den Deutschen in das Gefängnis in Kleve.

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