Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Montag, 29. Juni 2026

Kleve - Gronau - Ahaus - Emmerich (ots)

Am Montagvormittag, 29. Juni 2026, kontrollierte die Bundespolizei am Bahnhof Ahaus einen Staatenlosen. Bei der Überprüfung der Personalien wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Memmingen wegen Diebstahls vorliegt. Hiernach hatte der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1160 Euro zu bezahlen oder eine 26-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Da der Staatenlose die fällige Geldstrafe nicht zahlen konnte, brachte die Bundespolizei ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle in Gronau zur Verbüßung der Haftstrafe in das Gefängnis in Münster.

Auf der Autobahn 3 reiste am Abend über den Grenzübergang Elten-Autobahn ein 40-jähriger Ukrainer als Fahrgast in einem grenzüberschreitenden Reisebus in das Bundesgebiet ein. Bei der grenzpolizeilichen Kontrolle stellten die Beamten bei der Personalienüberprüfung fest, dass gegen den Reisenden ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zur Sicherung der Hauptverhandlung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wird. Zudem hat das Landratsamt Main-Taunus-Kreis die Einziehung der Fahrerlaubnis angeordnet. Weiterhin hatte der Ukrainer noch drei Joints dabei. Der Gesuchte wurde vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Es ist beabsichtigt, den Mann am Dienstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Kleve vorzuführen.

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