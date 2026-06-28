Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Drogen durch den Bahnhof: Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots)

Am 26. Juni nahmen Bundespolizisten einen Mann fest, der eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel bei sich trug. Gegen 16:40 Uhr trafen die Beamten den polnischen Staatsbürger im Dortmunder Hauptbahnhof an. Auf die Frage, ob er gefährliche oder verbotene Gegenstände bei sich trage, antwortete der 52-Jährige verneinend. Jedoch versuchte der Mann immer wieder, etwas in seiner Bauchtasche zu verstecken. Der Aufforderung, den Gegenstand auszuhändigen, kam der in Leipzig Wohnende nicht nach. Daraufhin ergriffen die Beamten seine Hände, nahmen das Tütchen mit dem weißen Pulver an sich und beschlagnahmten es. Nach erfolgter Belehrung äußerte sich der Beschuldigte nicht zu dem Sachverhalt. Er gab jedoch an, die Betäubungsmittel, vermutlich Kokain, zuvor gekauft zu haben. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten keine weiteren Betäubungsmittel fest. Aufgrund der nicht mehr geringen Menge hielten die Einsatzkräfte Rücksprache mit der zuständigen Kriminalwache der Polizei Dortmund. Diese entschied, den Mann vorläufig festzunehmen. Die Beamten eröffneten dem Tatverdächtigen dies, nahmen ihn fest und führten ihn in dem Polizeigewahrsam zu. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

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