Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle am Hauptbahnhof Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag (21. Juni 2026) nahmen Bundespolizisten am Hauptbahnhof Mönchengladbach zwei Personen fest, gegen die Strafvollstreckungshaftbefehle vorlagen. Die Staatsanwaltschaften Freiburg und Mönchengladbach suchten nach den beiden Männern.

Gegen 11.30 Uhr kontrollierten die Beamten zunächst einen 50-jährigen Deutschen im Hauptbahnhof Mönchengladbach. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Freiburg den Mann wegen Erschleichen von Leistungen zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 40 Euro verurteilt hatte. Da er den ausstehenden Betrag von 800 Euro nicht begleichen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von zehn Tagen verbüßen.

Gegen 13.30 Uhr erfolgte die zweite Festnahme. Diesmal kontrollierten die Uniformierten einen 48-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Die Personalienüberprüfung ergab, dass die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach den Mann wegen Trunkenheit im Verkehr per Haftbefehl suchte. Auch er konnte die ausstehende Geldstrafe in Höhe von 600 Euro nicht bezahlen und muss daher ebenfalls eine Ersatzfreiheitsstrafe von zehn Tagen antreten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Männer der Justizvollzugsanstalt Willich zugeführt.

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